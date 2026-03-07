Seikilos presenta su nuevo disco en la Universidad de Salamanca en homenaje a los compositores de cuerda del siglo XX

Seikilos ha presentado su nuevo álbum “Los cuartetos del Conservatorio” en un acto organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de la Universidad de Salamanca y donde se ha puesto en valor la música salmantina. Un evento en el que han estado presentes Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura y Patrimonio; Daniel Martín Sáez, director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical; María Palacios Nieto, coautora del libreto del CD; y Lorenzo Meseguer Luján, integrante del Cuarteto Seikilos.

De este modo, se presenta una obra en la que se pone en valor la música de cuerda a lo largo de dos generaciones de compositores del principio del siglo XX, poco conocidos pero con un gran interior musical.

El propio disco se ha centrado en el Grupo de los Ocho, de la Generación del 27, además de compositores posteriores como Fernando Remacha, María de Pablos Salvador Bacarisse, José Muñoz Molleda, Jesús García Leoz, Ángel Martín Pompey y Julián Bautista.

Asimismo, se ha recuperado una serie de materiales que se han materializado en este trabajo que se compone con una grabación de doble CD y que ha combinado una línea de difusión con conciertos y actividades pedagógicas en conservatorios.