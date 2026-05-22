Fin de semana de gymkanas y de ‘Artistas sordos en el Museo’, entre las propuestas culturales de Salamanca

Desde el pasado sábado, 16 de mayo, Salamanca está sumergida en toda una programación cultural a raíz del Día Internacional de los Museos, una serie de eventos que se han dado cita en los centros culturales de la ciudad. Como es lógico, este fin de semana estará restrepo de sorpresas

Este viernes, 22 de mayo, comenzará con el taller de cianotipias y bordado, en el que habrá un laboratorio incluido. Además, está abierto a todas las edades hasta completar aforo, aunque los menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto para poder estar en esta actividad. Los horarios serán de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Por otro lado, en el Museo de Salamanca, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, se realizará una visita temática sobre ‘Artistas sordos en el Museo’ en donde se expondrán obras de personas con discapacidad auditiva y así descubrir a partir de ellos otras creaciones relacionadas con esta temática.

Este sábado, 23 de mayo, en el Museo de Salamanca también de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas se realizará una Visita con Gymkana sobre “Caza las piedras”, para así identificar materiales en las esculturas del propio lugar.

Para el domingo, 24 de mayo, en el mismo lugar y de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas se hará otra Visita con Gymkana, en esta ocasión será sobre “Dragones y otras criaturas”, para así buscar diferentes monstruos en el museo.

De este modo, se cerrará todo un historial de actividades y eventos para todos los públicos donde se han puesto en valor los diferentes espacios culturales de la capital del Tormes.