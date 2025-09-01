Septiembre cultural en Salamanca: literatura, exposiciones y talleres para todos los públicos

La programación incluye exposiciones, talleres, visitas guiadas y el evento editorial más singular de la Comunidad, que reunirá a profesionales y público en la Biblioteca Pública de Salamanca los días 26 y 27 de septiembre

El Museo de Salamanca, abierto para completar 'Una Semana Santa de diez'
El Museo de Salamanca, abierto para completar 'Una Semana Santa de diez'

Salamanca será una de las provincias protagonistas en la programación cultural que la Junta de Castilla y León ha diseñado para septiembre, con un total de 370 actividades repartidas por la Comunidad. En la capital del Tormes, la oferta se concentrará en los museos y la Biblioteca Pública, con especial atención al ámbito literario y al pensamiento crítico.

El gran evento del mes será el 14 Encuentro de Editores Inclasificables, previsto para el 26 y 27 de septiembre. La cita reunirá a editoriales independientes de dentro y fuera de España, consolidándose como un escaparate de la innovación en el sector del libro y un punto de encuentro entre editores, escritores y lectores.

La Biblioteca Pública de Salamanca también acogerá actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias, pensadas para atraer a públicos de todas las edades. Además, el Museo de Salamanca mantendrá abierta la exposición Cancerland. El límite de lo posible, de la artista Úrsula Martín Asensio, una reflexión íntima y colectiva sobre la enfermedad del cáncer.

A estas propuestas se suman visitas guiadas, charlas, talleres familiares y espectáculos escénicos que permitirán disfrutar del patrimonio cultural salmantino desde múltiples perspectivas. Con esta agenda, Salamanca refuerza su posición como referencia cultural en Castilla y León y abre el curso con un septiembre diverso y participativo.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats