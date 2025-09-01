Septiembre cultural en Salamanca: literatura, exposiciones y talleres para todos los públicos

Salamanca será una de las provincias protagonistas en la programación cultural que la Junta de Castilla y León ha diseñado para septiembre, con un total de 370 actividades repartidas por la Comunidad. En la capital del Tormes, la oferta se concentrará en los museos y la Biblioteca Pública, con especial atención al ámbito literario y al pensamiento crítico.

El gran evento del mes será el 14 Encuentro de Editores Inclasificables, previsto para el 26 y 27 de septiembre. La cita reunirá a editoriales independientes de dentro y fuera de España, consolidándose como un escaparate de la innovación en el sector del libro y un punto de encuentro entre editores, escritores y lectores.

La Biblioteca Pública de Salamanca también acogerá actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias, pensadas para atraer a públicos de todas las edades. Además, el Museo de Salamanca mantendrá abierta la exposición Cancerland. El límite de lo posible, de la artista Úrsula Martín Asensio, una reflexión íntima y colectiva sobre la enfermedad del cáncer.

A estas propuestas se suman visitas guiadas, charlas, talleres familiares y espectáculos escénicos que permitirán disfrutar del patrimonio cultural salmantino desde múltiples perspectivas. Con esta agenda, Salamanca refuerza su posición como referencia cultural en Castilla y León y abre el curso con un septiembre diverso y participativo.