Estas son las cinco compañías teatrales profesionales seleccionadas por el Ayuntamiento de Salamanca para estrenar obras

El Ayuntamiento de Salamanca destinará más de 19.000 euros en ayudas directas este año para apoyar las nuevas creaciones escénicas de cinco compañías de teatro profesionales de la ciudad. Una convocatoria gestionada por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes cuya finalidad es impulsar, estimular, potenciar y promocionar las artes escénicas en nuestra ciudad, así como la producción y adecuación de montajes teatrales.

La cuantía económica destinada a cada proyecto seleccionado está en función del público al que va dirigido y al formato del espectáculo. La comisión de valoración designada por el Ayuntamiento ha seleccionado un proyecto de la compañía Edulogic Producciones, titulado ‘M.A.O. Museo de Amor y de Oro’, la propuesta de la compañía Martín Ignacio Piola Sánchez, titulado ‘Las vidas de Elena’, ‘Reina Roja: a través de la pantalla’ de Culturarts, la obra ‘Malditos mocosos’ de la compañía Kamaru Teatro y ‘Yo cuento. Un musical donde contamos todos’ de Jes Martin’s.

Además de la ayuda económica directa, las compañías obtendrán una ayuda indirecta, ya que también recibirán un porcentaje de lo que se recaude en la taquilla el día del estreno, en caso de que lo hubiera.

Los estrenos de las obras seleccionadas se llevarán a cabo en el Teatro Liceo de Salamanca o cualquier otro espacio municipal incluidos espacios abiertos, a lo largo de 2026.