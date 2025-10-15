Estos son los espectáculos culturales programados por el Ayuntamiento de Salamanca en el mes de noviembre

Los amantes de la cultura en Salamanca tienen una cita ineludible este jueves, 16 de octubre, con la puesta a la venta de las entradas para toda la programación de espectáculos del mes de noviembre, organizada por el Ayuntamiento. La cartelera se presenta variada, combinando teatro de primer nivel, danza, comedia y música.

Una de las citas más esperadas es la doble función de Lola Herrera con la obra ‘Camino a la Meca’ los días 14 y 15 de noviembre en el Liceo. Esta potente obra de Athol Fugard, que narra la historia de una mujer que se rebela contra los estamentos de su época, tendrá entradas disponibles a precios de 15, 20 y 25 euros.

La diversión está garantizada el 22 de noviembre con la llegada de la compañía Yllana Teatro y su comedia ‘War Baby’, un espectáculo lleno de "humor, gags visuales y locura cómica" sobre un grupo de reclutas despistados. Las entradas para esta función estarán a la venta por 9, 12 y 15 euros.

La programación de noviembre arranca el 8 de noviembre con ‘Tebanas’ de la compañía Ay Teatro, una obra de Álvaro Tato que fusiona las tres piezas esenciales del ciclo tebano. Los precios oscilan entre 12 y 20 euros.

Pensando en el público familiar, la cartelera ofrece dos propuestas destacadas: ‘Caperucita. Lo que nunca se contó’ de Teloncillo Teatro, programada el domingo 9 de noviembre con entradas a 6 euros y el estreno absoluto de ‘Camuñas’ de la compañía salmantina Katúa&Galea, el 30 de noviembre, por 7 euros.

El mes cultural se inaugura el 1 de noviembre con ‘Xpectro’, una original propuesta multidisciplinar que aúna música, circo y danza, con entradas a 10 euros.

La danza también tendrá su espacio el 29 de noviembre con la compañía LaMov y su espectáculo ‘Don Juan’, a un precio de 12 euros.

En el apartado musical, se pondrán a la venta entradas para tres conciertos:

El grupo salmantino Sin Sentido , el 21 de noviembre en la Sala B, por 10 euros.

El concierto de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca el 23 de noviembre (5 euros).

La actuación de la agrupación de viento de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo el 24 de noviembre, en el marco del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas (15, 20 y 25 euros).

Todas estas entradas estarán disponibles a partir de este jueves,16 de octubre.