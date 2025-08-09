El swing toma Salamanca con una noche de jazz, baile y sabor internacional

La Swing Machine Orchestra llega este sábado a los Jardines de Santo Domingo con “Melodías prohibidas”, un vibrante espectáculo dentro del ciclo cultural Salamanca Plazas y Patios

Este sábado por la noche, Salamanca bailará al ritmo del swing con el concierto de la Swing Machine Orchestra, una formación internacional que mezcla música, danza y nostalgia en una experiencia única. La cita, enmarcada en el programa Salamanca Plazas y Patios, será a las 22:30 horas en los Jardines de Santo Domingo, con entrada libre hasta completar aforo.

La orquesta, compuesta por músicos y bailarines de Cuba, Honduras, Italia, Argentina y España, presenta su nuevo espectáculo “Melodías prohibidas”, un homenaje a las bandas que, entre los años 20 y 40, interpretaban éxitos americanos bajo ingeniosas adaptaciones. Sonarán estilos como el fandango-swing, pasodoble-foxtrot o bolero-jazz, recreando una época en la que la música extranjera se camuflaba para sortear la censura.

La propuesta no solo ofrece un viaje musical, sino también histórico: nos transporta a las décadas en las que teatros, cabarets, casinos y salones de baile daban vida a las principales ciudades españolas. En ese contexto, las grandes orquestas competían por atraer a un público ávido de modernidad y sofisticación.

Con su energía contagiosa y cuidada puesta en escena, Swing Machine Orchestra promete hacer vibrar Salamanca y acercar al público al alma festiva del jazz de antaño. Una oportunidad perfecta para disfrutar, bailar y dejarse llevar por la magia de los años 30.

