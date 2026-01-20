Talleres de tecnología, teatro, conferencias y cuentacuentos infantiles durante esta semana en la Casa de las Conchas

Como hace de manera semanal, la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas da a conocer su programación para esta semana del 19 al 25 de enero.

Tras la primera de las charlas sobre la antigüedad grecolatina que tuvo lugar este lunes con Tomás Aguilera, y que se retomará la próxima semana, el lunes 26 de enero, con Rosario López de la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará sobre la población en los márgenes de la antigüedad grecorromana, a las 19:00 horas en el salón de actos, el inicio de estos actos darán comienzo el jueves 22 de enero.

El día 22 hay programado un taller sobre tecnologías, donde se impartirá una formación sobre el uso de VPN para la seguridad y la privacidad en la red pública. Habrá dos grupos; uno por la mañana de 10 a 12 horas y otro por la tarde de 17 a 19 horas, con previa inscripción.

Este mismo día a las 19:00 horas habrá también un debate bajo el título "Constitución de piedra, papel o tijera", que será moderado por Juan Daniel Elorza, en el salón de actos.

La obra de teatro "La última broma" de Toño Villalón llegará el viernes día 23 a las 19:00 horas, también en el salón de actos. Se trata de un monólogo que nace con dos vocaciones: ser agridulce y hablar, al igual que su protagonista, sobre todo lo que rodeaba la vida antes de estar ante el vacío.

Finalmente, el sábado 24 hay un cuentacuentos infantil para bebés de 0 a 3 años, programado a las 12:00 horas y con un límite de 20 plazas. Las inscripciones hay que hacecrlas en el Rincón Infantil.