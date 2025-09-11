El tango vuelve a Salamanca con la XVI edición de sus jornadas: de la tradición al encuentro ciudadano

Sigue el ciclo en torno al alzheimer en la Casa de las Conchas

La ciudad de Salamanca se prepara para acoger la XVI edición de las Jornadas de Tango, un ciclo ya consolidado que cada año invita a descubrir, estudiar y disfrutar de este género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bajo el lema “Tango y folclore: del campo a la ciudad”, el programa combina actividades académicas y artísticas con propuestas abiertas a la participación del público.

El calendario arranca el jueves 11 de septiembre a las 19:00 h en el Salón de Actos con la presentación oficial y la proyección de La vida de Carlos Gardel (1939), clásico de Alberto De Zavalía que rinde homenaje a la máxima figura del tango.

El viernes 12, será el turno de la conferencia con música en vivo “El bandoneón”, a cargo de Miguel Ángel García Velasco, quien ofrecerá un recorrido por la historia y los matices sonoros de este instrumento emblemático.

La programación continúa el jueves 18 y el viernes 19, con conciertos y bailes a cargo de la Escuela de Tango, en los que el público podrá sumarse activamente a la experiencia de la milonga.

Las Jornadas de Tango en Salamanca no solo son un espacio de exhibición artística, sino también un punto de encuentro entre bailarines, músicos, investigadores y aficionados, que año tras año enriquecen el diálogo cultural entre Argentina y España.

Todas las actividades tendrán lugar en el Salón de Actos a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.