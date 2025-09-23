Teatro Atópico presenta "Zumbados" en la Biblioteca Pública Casa de las Conchas

La Biblioteca Pública de Salamanca de la Casa de las Conchas, acoge este martes, 23 de septiembre, la obra "Zumbados" de la compañía Teatro Atópico. La función, que estaba inicialmente programada para el patio del recinto, se traslada al Salón de actos de la biblioteca.

A partir de las 18:00 horas, los espectadores podrán disfrutar de una propuesta de teatro para todos los públicos que combina diversas técnicas escénicas como el clown, la comedia, la música y el teatro de situación.

La obra presenta una particular clase de zumba donde los personajes se enfrentarán a sus propios miedos y desafíos, con la ayuda activa del público para salir adelante.

La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar con antelación para asegurar un asiento en esta divertida y participativa puesta en escena.