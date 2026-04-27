El Teatro Liceo acoge un homenaje poético a Pilar Fernández Labrador

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Cultural Homero, celebrará este lunes en el Teatro Liceo un recital poético-musical en homenaje a Pilar Fernández Labrador, una de las figuras más relevantes de la vida política y cultural de la ciudad.

Fernández Labrador fue concejala del Ayuntamiento durante 32 años, desempeñando responsabilidades en áreas como Cultura, Educación, Turismo y Universidades. Además, continúa vinculada a la actividad cultural de Salamanca a través de la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, y desde 2013 da nombre al Premio Internacional de Poesía que lleva su nombre.

El acto que comenzará a las 20:00 horas reunirá a poetas que recitarán obras dedicadas a su figura como reconocimiento a su larga trayectoria y a su papel en el impulso de la cultura en Salamanca.