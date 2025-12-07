El Teatro Liceo celebrará un recital poético gratuito en honor a Carmen Martín Gaite este martes

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación poético-musical Homero, celebrerá este martes un recital poético en honor a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Será el Teatro Liceo, de forma gratuita hasta completar aforo, el escenario elegido para tal homenaje.

Elena Díaz Santana, Mónica Velasco Martín y Armando Manrique Cerrato son los poetas invitados para tal cita, en la que entonarán poetas de su puño y letra dedicados a Martín Gaite. Entre los participantes de este recital también estarán los integrantes de la Asociación poético-musical Homero: Manuel Méndez, Adela Villoria, Benito González, Concepción Guinaldo, Francisco Antonio Martín, Leonor Martín y Manuel Velasco.

El recital poético dará comienzo a las 20:00 horas de este martes 9 de diciembre y todos los asistentes recibirán, a modo de obsequio, una publicación que recoge todos los textos leídos durante el evento.