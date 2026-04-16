Del tercer mejor mural del mundo a la visita especial de Pedro Sánchez: el artista que iluminará el Barrio del Oeste

A más de 20 metros de altura y con precisión de cirujano. Así realizaba Murfin, Manuel Delgado, su mural como artista invitado de la Galería Urbana de la Plaza del Oeste 2026, una oportunidad única de visualizar en primera persona el perfecto manejo de los colores, en donde el tema central será el sol y como iluminará uno de los distritos más queridos de Salamanca.

De origen jiennense, más en concreto de Linares, es considerado uno de los mejores muralistas del mundo, definiéndose como un artista plástico, ilustrador, muralista y especializado en el mundo del arte a través de los graffitis. Con gran proyección nacional e internacional, sus límites no tienen fin, y no es para menos cuando sus obras han sido de interés para el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como en Ayuntamientos como el de Fuenlabrada o en otros continentes como Asia.

De momento hace una pequeña parada en Salamanca, en la calle Islas Canarias, donde a decenas de metros de altura maneja los sprays al son del viento que ondea en lo más alto de Salamanca, o en lo más alto del Barrio del Oeste, donde se situará ese sol con toques posteriores surrealistas.

Pregunta.Llegas tras recorrer muchas ciudades tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué es lo primero que te ha sugerido Salamanca para la realización del mural?

Respuesta.Lo primero de todo, que estoy muy agradecido por participar en un proyecto tan longevo y pionero donde han participado artistas de primer nivel. Es una fortuna para mí. Además, cuando me pasaron la pared me encantó, por lo que las expectativas eran muy altas con el fin de pasarlo genial y sobre todo de hacer una buena obra.

P.En otras ocasiones han hecho otro tipo de murales, en rueda de prensa destacabas retratos o el mundo de la infancia, ¿por qué has elegido en esta ocasión un sol?

R.Me propusieron realizar algo distinto ya que en mi obra había muchos retratos con muchos elementos y muchas historias. Me dijeron que hiciera algo diferente a mi universo y decidimos hacer exactamente esto, que era muy representativo ya que iba a iluminar una de las esquinas del barrio del Oeste con edificios más grises.

P.¿Hay algún detalle del barrio o de la gente de aquí que hayas querido colar dentro del mural, aunque no sea evidente?

R.En principio no, porque siempre pienso en lo personal, a no ser que se tenga que realizar algún tipo de homenaje o algo por el estilo. Me gusta aportar algo fresco y algo que no sea tan típico de aquí. Me gusta aportar algo diferente a lo que hay aquí y sobre todo sorprender.

Una paleta con colores vibrantes siendo yo de una generación que se ha criado con pantallas y que he consumido todo por ahí

Como es de esperar, los colores de cada uno de los murales tienen tonos parecidos, por lo que la elección de los mismos depende de la paleta utilizada por el artista. En todos ellos, la infinidad de colores se dan cita, incluso con transiciones de cálidos a fríos con una técnica perfecta.

P.Murfin, cuando eliges los colores, ¿cómo los eliges?, depende del mural o tienes alguna técnica común

R.Básicamente intento seguir un poco toda la obra que yo hago y seguir la paleta que yo elijo. Una paleta con colores vibrantes siendo yo de una generación que se ha criado con pantallas y que he consumido todo por ahí.

P.Para conocer un poco más al respecto, ¿la elección de la paleta de donde proviene?

R.Intento que sea una paleta vibrante que viene de la naturaleza. En ella me inspira cualquier paleta de cualquier amanecer, desde fríos a cálidos con degradados.

Mural de Murfin, artista invitado a la XVI edición de la Galería Urbana del Barrio del Oeste | Murfin

Cada artista, como es lógico, tiene una forma diferente de trabajar. Teniendo en cuenta que algunos trabajan improvisando y otros con diferentes tiempo y objetivos, también hemos querido conocer cuál es la forma de trabajar de Murfin de cara a los trabajos que realiza.

P.Cada vez que realizas uno de tus trabajos, ¿sigues tiempos u objetivos?

R.Sigo diferentes objetivos para alcanzar todo. Eso sí, me marco un día del final para conseguir el mural completo. En este caso será entre el viernes y el sábado cuando finalice la obra.

Uno de los momentos más especiales de su carrera se vivió hace poco tiempo, cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, contactó con él desde Moncloa para visitar su obra.

P.Bueno Murfin, el momento Pedro Sánchez, ¿cómo fue?

R.Como le digo a mis amigos, ya tengo una anécdota para siempre. A mi me lo comentaron desde Moncloa, donde él buscó información sobre mí y buscaba conocer el concepto que se estaba haciendo en Fuenlabrada. Que un presidente, sea del color que sea, haga esto, dice algo muy bueno sobre esta profesión. En este caso la visibilidad me ha tocado a mi, pero tenemos que sentirnos contentos. Si fuera otro compañero, me hubiera alegrado muchísimo.

Tras nombrar uno de sus murales como el mejor de España y el tercer mejor del mundo, está claro que Murfin servirá como ejemplo para los más jóvenes. Ante esto, el artista lo tiene claro, y es que a base de mucho trabajo ha llegado hasta el punto en el que se encuentra ahora. ante de eso, ¿la idea del artista cambia durante el proceso?

P.Mientras estás a metros del suelo pintando, ¿cambias mucho la idea inicial o te mantienes fiel a lo que habías imaginado?

R.Depende mucho, a veces tengo que adaptar el boceto. Ahora estaba preparando exposiciones que tenía y ha sido más complicado. En algunos casos, la imagen que te envían de la pared cambia con respecto a la realidad, por lo que puede haber pequeños cambios durante el proceso.

P.Está claro que seguramente seas una inspiración para muchos jóvenes, ¿algún consejo?

R.Lo mío ha sido ir paso a paso y no he parado de trabajar. Me siento muy afortunado de que la gente me llame por mi trabajo, pero todo es fruto de muchos años y mucho trabajo. Estoy un momento megafeliz, sobre todo después de tantos años de trabajo.