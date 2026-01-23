Los tiempos que viven siguen siendo los mejores: La M.O.D.A. cierra el CAEM

La M.O.D.A. ha vuelto, pero lo ha hecho como si nunca se hubieran ido. Como si no hubieran parado por dos años, pero bendito parón. Ahora explico

El grupo, que en este concierto de Salamanca no ha podido contar con Joselito y su acordeón -un abrazo grande en estas letras-, se ha presentado en el CAEM como si por ellos no hubiera pasado el tiempo, como si todavía estuvieran presentando otra vez desde este mismo lugar su 'Salvavidas'.

Concierto de La M.O.D.A. en el CAEM | Javier S Fraile

Son los de siempre, pero con un toque mejorado. Una nueva puesta en escena, decorado top -diferente a lo ofrecido hasta ahora por la banda- , salida al escenario cuidada, puerta incluida, y un público en el bolsillo desde el primer momento.

Sonó San Felices, para abrir el concierto, y el amago del respetable de Salamanca por quedarse sentado duró solo unos segundos.

Concierto de La M.O.D.A. en el CAEM | Javier S Fraile

Inevitable no levantarse ante la entrega de la banda, que sumaba con Süne la sustituta de Joselito al acordeón en las ultimas fechas, y que mantenía la energía en la imagen de Alvar, siempre tan prodigioso en su polivalencia musical. La voz rasgada de David sigue sin perder una letra, las manos prodigiosas de Nacho no han perdido la magia con la guitarra o con la mandolina, Jorge sigue poniendo la fuerza del bajo y Caleb, ahora 'desde las alturas', mantiene el buen sonido de su caja y su bombo.

Marina, último fichaje del grupo para suplir la baja de 'Jaco', es un acertado fichaje que además, ofrece una nueva voz femenina a la banda.

Concierto de La M.O.D.A. en el CAEM | Javier S Fraile

Cómo todavía queda una fecha en Salamanca, desde estas líneas no sé van a desgranar más secretos de un concierto que todo fan de La M.O.D.A. no puede perderse. Porque mezcla a la perfección lo de antes y lo de ahora. El romanticismo y la nostalgia con los temas más bailables, pero todo siempre con la esencia de un grupo que si algo tiene como seña de identidad, de las muchas que tienen, es que no se dejan nada en la furgoneta que partió de Burgos.