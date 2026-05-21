La Torre de los Anaya acoge la presentación de ‘La esquina del náufrago’, el emotivo poemario de Antonio Gómez Bueno

El espacio cultural de la Torre de los Anaya se convertirá este viernes en el escenario elegido para la presentación de La esquina del náufrago, el nuevo proyecto literario del escritor Antonio Gómez Bueno. El evento cultural abrirá sus puertas a las ocho de la tarde, ofreciendo una propuesta de acceso libre y gratuito para todos los asistentes hasta completar el aforo del recinto.

En este nuevo poemario, el autor traza un viaje poético de honda carga emocional que nace de su vínculo profundo con la tierra salmantina, especialmente con la localidad de Macotera. A través de sus páginas, Gómez Bueno recoge una vida vivida entre silencios, plegarias y estaciones, entrelazando el amor, la memoria, el deseo y la espiritualidad en un paisaje interior siempre cambiante. La voz del náufrago emerge desde una esquina íntima y vulnerable, dejando versos que buscan la redención y que aman con fe y desesperación.

Cada poema de la obra funciona como una estación del alma, transitando por la bruma del invierno, el renacer de abril, el fuego del verano o el susurro melancólico del otoño. El libro se define como una plegaria hecha palabra y un canto a la vida herida y luminosa; una travesía poética que respira campo, silencio y pensamiento honesto, invitando al lector a naufragar, pero siempre a través de la belleza.

Para la puesta de largo de la obra, el autor no estará solo, ya que el acto contará con un nutrido y destacado grupo de personalidades del panorama cultural. En la presentación participarán el antropólogo Arsenio Dacosta, el folclorista Gabriel Calvo, la actriz Paz Lleras y el poeta Toño Blázquez. Además, la música de raíz estará presente gracias a la intervención de Víctor Blázquez, director de la Escuela Municipal de Música de Dulzaina y Percusión de Macotera, redondeando una cita imprescindible para los amantes de la literatura y la sensibilidad rural.