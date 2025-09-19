La Torre de los Anaya acoge la presentación del libro Arribes del Duero, Salamanca y el Douro Internacional portugués

La Torre de los Anaya será el escenario de la presentación de la obra Arribes del Duero – Salamanca y el Douro Internacional portugués, del escritor e investigador Nicolás-P. Rodríguez Muñoz, el viernes, 19 de septiembre, a las 18:30 horas. El acto contará con la presentación a cargo del concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo.

Rodríguez Muñoz, madrileño de origen, quedó vinculado a las Arribes en la década de los ochenta, cuando un dominical de El País se refirió a este enclave natural como el “Gran Cañón del Colorado español”. Desde entonces ha dedicado quince años de investigación y ha publicado cuatro libros sobre este agreste espacio geográfico, incorporando en sus dos últimos títulos al Parque Natural do Douro Internacional.

Su trayectoria incluye crónicas de viaje, experiencia como guía de montaña y artículos en revistas especializadas, lo que garantiza una presentación amena y divulgativa. El acto se completará con una proyección fotográfica que revivirá algunos de los momentos más destacados de sus incontables expediciones por la región arribeña.

La entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única de acercarse a la riqueza natural y cultural de las Arribes.