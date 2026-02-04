La Torre de los Anaya acoge la presentación del libro ‘La dehesa salmantina, herencia de un pasado señorial’ este jueves
El onubense Luis Bendala presenta esta publicación que incluye 35 dehesas de la provincia salmantina
La Torre de los Anaya acoge este jueves la presentación de ‘La dehesa salmantina, herencia de un pasado señorial’, una publicación del onubense y licenciado en historia Luis Bendala que ahonda a lo largo de 35 dehesas del territorio salmantino que formaron antiguamente señoríos nobiliarios y eclesiásticos.
Basándose en documentos originales, el autor ha expuesto antiguas noticias y documentos para configurar todo un árbol genealógico de historia, conociendo así a los antiguos propietarios de estas dehesas.
Del mismo modo, se hace un recorrido a través de castillos, palacios e iglesias, mostrando fotografías de la época y comparándolas con las actuales, tomadas por el propio Luis Bendala.
Asimismo, el objetivo de esta publicación es exponer en breves capítulos el marco social, político y jurídico de la época de Salamanca, además de concienciar sobre el papel que jugaron las dehesas en la actualidad en los contextos políticos, económicos y sociales.
