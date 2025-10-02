La Torre de los Anaya acoge este viernes la presentación de 'Marcas de agua en bordes de piedra', una antología poética internacional

La Torre de los Anaya se convertirá este viernes en el punto de encuentro de la poesía internacional con la presentación de ‘Marcas de agua en bordes de piedra’, una antología coordinada por el colectivo Isotopía.

El evento se celebrará a las ocho de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo.

La antología reúne a doce poetas procedentes de España, Colombia, Chile y Argentina. Sus versos abordan realidades complejas y a menudo crueles como la migración, la guerra, el desarraigo personal y las luchas por la igualdad. Desde la poesía como un "lugar para mirar el mundo", los autores invitan a la reflexión y al cuestionamiento de los relatos establecidos, convirtiendo la escritura en un acto de resistencia.

El colectivo Isotopía, que reúne a los poetas a pesar de la distancia geográfica, se define como "un mismo lugar" que surge tras conocerse en las aulas de la Escuela de Escritores. Los integrantes son los españoles Antonio Pérez Río, Beatriz Astudillo, Belén Gahe, Ilan Serruya y Óscar Ufano; los colombianos Alejandra Esteban, Carolina Araújo, Giovanny Gómez, Lorena Escorcia y Luz Adiela Jaramillo; el chileno Ítalo Sciaraffia y la argentina Mara Parra.