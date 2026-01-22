La Torre de los Anaya viaja a las raíces de Uruguay con la presentación de 'Tannat', el nuevo poemario de Regina Ramos

La poeta uruguaya Regina Ramos presentará este sábado, 24 de enero, su último libro, 'Tannat', en la Torre de los Anaya. El acto comenzará a las 19:00 horas y estará abierto a todos los salmantinos hasta completar aforo.

El poemario ofrece una singular y honda radiografía identitaria que transita de lo nacional a lo particular y de lo social a lo íntimo. Mediante el sutil esbozo de inquietudes y preguntas legítimas por el pasado y su construcción, Ramos dibuja un yo deseante que se pigmenta del color oscuro, burdeos y casi violáceo del vino que da nombre al libro. Esta obra destila por momentos ironía o acritud, pero siempre conocimiento y experiencia al tratar de nombrar aquello que se escapa, bajo un tono "rojo sangre" que marca el ritmo de su presente.

Regina Ramos compagina su labor creativa con la docencia como profesora de Literatura, y su obra ha sido sistemáticamente celebrada por la crítica en su país. Sus tres libros editados anteriormente han obtenido importantes reconocimientos en los Premios Nacionales de Literatura de Uruguay. Su debut, ‘23 veces Out’, recibió el premio Ópera Prima en los Premios a las Letras de 2019, mientras que ‘Señuelo’ obtuvo la primera mención en el mismo certamen en 2021 y ‘Gastronomía de olvido’ logró el incentivo a la edición del Instituto Nacional de Letras.