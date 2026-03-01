Tres conciertos para disfrutar en familia en el Conservatorio Profesional de Salamanca

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca prepara tres conciertos para disfrutar en familia con motivo de la semana cultural que se celebrarán entre el 4, 5 y 6 de marzo.

El musical 'Los Miserables', el concierto didáctico 'La brújula mágica' y la representación de la ópera 'Hansel y Gretel' serán las tres actuaciones que tendrán lugar en el auditorio del conservatorio, protagonizados íntegramente por el alumnado del centro, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

La programación comenzará el 4 de marzo a las 19:30 horas con la representación de la ópera 'Hansel y Gretel', de Engelbert Humperdinck que está basada en el cuento infantil de los hermanos Grimm; el 5 de marzo a la misma hora se ofrecerá la actuación del musical 'Los Miserables', inspirados en el espectáculo inspirado en la novela de Víctor Hugo. Por último, el 6 de marzo a las 20:00 horas tendrá lugar el concierto didáctico titulado 'La brújula mágica' protagonizado por la banda de Enseñanzas Elementales.