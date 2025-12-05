Tres días dedicados al movimiento, la creación y la danza contemporánea en Salamanca

Desde este viernes, 5 de diciembre, al domingo, día 7, ambos inclusive, Salamanca capital se convertirá en escenario en tres días dedicados al movimiento, la creación y la danza contemporánea.

La Biblioteca Torrente Ballester será testigo de cuatro espectáculos "de primer nivel" con creadoras y compañías referentes en la escena contemporánea española.

Los espectáculos enmarcados en el Festival VOLTEO 2025 son 'Aracnea' , 'Sum', 'Mover montañas' y 'Me lleva la corriente'. Todos son actividades gratuitas con invitación que se puede recoger en todas las bibliotecas municipales.

Programación

Viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas: 'Aracnea' de Blueberry Dance Project es una danza contemporánea con música en directo, inspirada en el mito de Aracne y Atenea de 'Las metamorfosis de Ovidio, Aracnea' que propone un ritual catártico donde movimiento y música se entrelazan para hablar de poder, ego y reparación. Una pieza intensa, visceral y profundamente honesta que explora la danza como lugar de sanación.

Sábado 6 de diciembre con pases a las 12:00 y a las 13:00 horas: 'Sum' de Baychimo Teatro, un espectáculo para primera infancia (18 meses – 4 años) con premio FETEN. 'Sun' es una experiencia sensorial, delicada y poética que invita a los más pequeños a descubrir un universo de luz, sonido y movimiento. Galardonada con el Premio FETEN, es una de las propuestas de referencia a nivel nacional en artes escénicas para la primera infancia. Un espectáculo que “suma” estímulos, emociones y primeras vivencias teatrales.