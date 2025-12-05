Tres días dedicados al movimiento, la creación y la danza contemporánea en Salamanca

Desde este viernes al domingo en la Biblioteca Torrente Ballester acogerá cuatro espectáculos de danza

Aracnea, danza contemporánea con música en directo
Aracnea, danza contemporánea con música en directo | Salamanca24horas

Desde este viernes, 5 de diciembre, al domingo, día 7, ambos inclusive, Salamanca capital se convertirá en escenario en tres días dedicados al movimiento, la creación y la danza contemporánea.

La Biblioteca Torrente Ballester será testigo de cuatro espectáculos "de primer nivel" con creadoras y compañías referentes en la escena contemporánea española.

Los espectáculos enmarcados en el Festival VOLTEO 2025 son 'Aracnea' , 'Sum', 'Mover montañas' y 'Me lleva la corriente'. Todos son actividades gratuitas con invitación que se puede recoger en todas las bibliotecas municipales.

Programación

  • Viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas: 'Aracnea' de Blueberry Dance Project es una danza contemporánea con música en directo, inspirada en el mito de Aracne y Atenea de 'Las metamorfosis de Ovidio, Aracnea' que propone un ritual catártico donde movimiento y música se entrelazan para hablar de poder, ego y reparación. Una pieza intensa, visceral y profundamente honesta que explora la danza como lugar de sanación.
  • Sábado 6 de diciembre con pases a las 12:00 y a las 13:00 horas: 'Sum' de Baychimo Teatro, un espectáculo para primera infancia (18 meses – 4 años) con premio FETEN. 'Sun' es una experiencia sensorial, delicada y poética que invita a los más pequeños a descubrir un universo de luz, sonido y movimiento. Galardonada con el Premio FETEN, es una de las propuestas de referencia a nivel nacional en artes escénicas para la primera infancia. Un espectáculo que “suma” estímulos, emociones y primeras vivencias teatrales.
  • Domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas: 'Me lleva la corriente' de Algazara, un espectáculo de danza contemporánea. La compañía Algazara presenta una obra de poesía física en la que el agua, su sonoridad y su simbología inspiran una danza que fluye entre la delicadeza y la energía. 'Me lleva la corriente' invita al público a dejarse arrastrar por un movimiento que remueve, limpia y transforma.

También te puede interesar

Lo último

stats