La Tuna de Derecho de Salamanca celebra su 40 aniversario con un recital solidario

El evento reunirá a tunos de todas las generaciones y destinará su recaudación íntegra a la Asociación Ascol

Imagen del trigésimo aniversario de la tuna de Derecho
La Tuna de Derecho de la Universidad de Salamanca conmemora el 40 aniversario de su fundación con un recital que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas en el auditorio de la Hospedería del Colegio Fonseca. El encuentro reunirá a miembros de todas las épocas, desde los fundadores hasta los recién incorporados este año, en una velada que promete música, recuerdos y buen humor.

La formación invita a la sociedad salmantina a acompañarlos en este acto especial, concebido como un homenaje a su trayectoria musical y humana.

La recaudación íntegra del recital será donada a Ascol (Asociación contra la leucemia y las enfermedades de la sangre).

Las entradas, con un precio de 5 euros, pueden adquirirse en la Hospedería del Colegio Fonseca en horario de 15:00 a 20:00 horas y el mismo día del evento desde las 18:00 horas.

