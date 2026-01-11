La Vera Cruz falla su V Concurso Fotográfico en Salamanca: estas son las imágenes ganadoras

El V Concurso Fotográfico de la Vera Cruz en Salamanca ya tiene a sus ganadores, y es que el arte plasmado a través de la lente de la cámara se ha hecho notar con obras de extraordinaria calidad y estilos.

El jurado compuesto por Vicente Sierra Puparelli, fotógrafo profesional, y David González Martín, miembro de la Junta de Gobierno, además del voto popular, resultado de la votación secreta realizada en una urna de nuestra capilla, han acordado entregar sus tres premios a Fernando Pérez, Óscar García y Arturo Aversente.

El primer premio ha sido para la obra “Pureza” de Fernando Pérez Pena, el segundo premio para Óscar García Rodríguez por la obra “La caída del Señor” y el tercer premio para “¡Está aquí!” de Arturo Aversente.

“Pureza” de Fernando Pérez Pena

Primer Premio por "Pureza" | Fernando Perez Pena

“La caída del Señor”, Óscar García Rodríguez

Segundo Premio por La Caída del Señor | 5

“¡Está aquí!” de Arturo Aversente

Tercer premio por "¡Está aquí!" | 5

El propio jurado ha querido destacar “la calidad artística y técnica de las obras presentadas, así como el incremento de obras presentadas este año”.