Vetusta Morla vuelve a los escenarios este 2026

Vetusta Morla ha anunciado este mismo martes que volverá a los escenarios. A través de un comunicado de prensa, el grupo ha hecho pública una nueva gira que comenzará este mismo 2026.

Una de las formaciones indie más exitosas del panorama musical hispano volverá con su Gira de vuelta. Canciones de ida, cuyas fechas y ciudades todavía no han sido desveladas.

No obstante, a partir del martes 24 de marzo a las 12:00 horas, los fans del grupo que forman parte de Valientes tendrán un acceso anticipado para una preventa exclusiva.

El 26 de marzo a la misma hora saldrá la preventa para el público general.

Cabe recordar que Vetusta Morla ha actuado en varias ocasiones en Salamanca, la última ante un Multiusos abarrotado para presentar su último disco en 2018.