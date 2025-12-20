'Viajando por el mundo con Paint': Piqui vuelve a exponer sus dibujos en el CMI Trujillo

El que fuera exsecretario técnico de la Unión Deportiva Salamanca (UDS), Prudencio Martín 'Piqui', vuelve a mostrar sus dibujos elaborados con Paint en la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado Trujillo. El Palacio Real de Bruselas, la catedral de Palermo o el Parlamento de Hungría son algunas de las construcciones representadas.

Su proceso creativo podría definirse como una vuelta al mundo. "Lo primero que hago es investigar sobre una nación. Por ejemplo, busco ciudades de un país como Italia y miro qué monumentos importantes tiene cada una de ellas. Elijo los que me gustan y procuro hacerlos a escala, a partir de una fotografía", señaló a Salamanca24horas en 2023.

La exposición se podrá visitar hasta el 7 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los que lo han hecho han podido comprobar la destreza de Piqui con el Paint a pesar de sus 83 años, demostrando que la edad es solo un número. De hecho, anima a la gente mayor a perder el miedo a las nuevas tecnologías para afrontar nuevos retos y descubrir otras motivaciones.