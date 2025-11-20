Victoria Rosell y Loly Benito protagonizan un acto en Salamanca sobre violencia institucional contra las mujeres, desde el franquismo hasta hoy

El próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo un acto de significativa relevancia en Salamanca, organizado por el Movimiento Feminista de Salamanca en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y el Centro Documental de la Memoria Democrática. Este encuentro es una plataforma esencial para visibilizar y denunciar el maltrato histórico y actual que las mujeres han sufrido por parte de las Instituciones, con un foco particular en el sistema de Justicia. La conversación busca desmantelar la persistencia de un sistema que, a pesar de los avances legislativos, sigue perpetuando la violencia y la desigualdad.

Testimonio histórico: el Patronato de Protección a la mujer

Uno de los pilares centrales del evento es el testimonio de Loly Benito, una superviviente del Patronato de Protección de la Mujer. Esta institución franquista, activa desde 1941 hasta 1985, fue un organismo dependiente del Ministerio de Justicia cuyo objetivo declarado era "preservar a las mujeres caídas o en riesgo de caer" y "dignificar su moral". En realidad, fue un lugar donde miles de mujeres fueron maltratadas y sometidas. La presencia de Loly Benito es un acto de memoria y justicia, dando voz a las víctimas y exigiendo "Verdad, Justicia y Reparación" y su reconocimiento oficial dentro de la Ley de Memoria Histórica. A 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, la necesidad de desvelar estos hechos es más urgente que nunca.

La Justicia patriarcal en la actualidad

El análisis del presente recaerá en la jurista Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Desde su experiencia, Rosell expondrá cómo la justicia patriarcal continúa operando y sus efectos devastadores en las mujeres y sus descendientes. La crítica se centra en la forma en que el sistema judicial sigue violentando a las mujeres a través de un trato insensible, la constante duda sobre su credibilidad, la invención de síndromes para desacreditarlas, y la consecuente impunidad para los agresores. Estos comportamientos provocan la revictimización y una profunda desconfianza en las instituciones que deberían protegerlas.

Exigencia de formación y calidad institucional

Desde el Movimiento Feminista se reconoce el valor de las nuevas leyes que promueven la Igualdad de Género. No obstante, se subraya que el Patriarcado impregna las esferas de lo público, haciendo insuficiente la mera promulgación de normas. Por ello, se hace un llamamiento enérgico a la formación feminista de todos los agentes que intervienen en la administración de justicia y en las políticas de protección. La exigencia es clara: las políticas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres deben basarse en la profesionalidad, la calidad y una atención integral desde las instituciones públicas. Este acto, que se desarrollará en el Salón de Actos del Centro Documental de la Memoria Democrática, no es solo una mesa de debate, sino una firme demanda de un cambio institucional real y profundo.