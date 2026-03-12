La visita que permitirá conocer el Convento de Santa Clara de forma exclusiva y a puerta cerrada

Convento de Las Claras en Salamanca: entre el mito y la historia

El Convento de Santa Clara ofrecerá una visita guiada exclusiva y a puerta cerrada a partir del viernes 20 de marzo para "acercar al público uno de los espacios patrimoniales más singulares y menos conocidos de la ciudad", han destacado.

La nueva visita se realizará en grupos reducidos y horarios especiales programados para que los visitantes disfruten de una experiencia más cercana. Lo harán acompañados de guías especializados que profundizarán en la historia del convento y en cómo era la vida de la comunidad que lo habitaba.

El recorrido incluye rincones de gran valor artístico y cultural de Las Claras, como el coro bajo, el claustro y su artesonado, la iglesia y el coro alto. También permite subir al torreón y al mirador para obtener unas vistas únicas de Salamanca.

Los interesados pueden adquirir las entradas en la web museolasclaras.es o en la propia taquilla del convento. Se recomienda hacerlo con antelación, ya que las plazas son limitadas.