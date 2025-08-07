Las visitas guiadas al Museo del Cerro de San Vicente o la capilla del Cristo de las Batallas e iglesia de la Vera Cruz, protagonistas este fin de semana del programa ‘Salamanca culta y oculta’

El verano en Salamanca sigue latiendo al ritmo del arte, la historia y los secretos mejor guardados de la ciudad. El exitoso programa ‘Salamanca, culta y oculta’, organizado por el Ayuntamiento, continúa durante agosto con actividades que combinan patrimonio, cultura y experiencias únicas. En julio, más de 3.500 personas disfrutaron de esta propuesta, que saca a la luz lo que muchas veces permanece escondido.

Entre los platos fuertes destacan las visitas teatralizadas de la Constelación de Retablos Barrocos, que este fin de semana llevarán al público a la capilla del Cristo de las Batallas (sábado) y la iglesia de la Vera Cruz (domingo). Por su parte, el Museo del Cerro de San Vicente ofrece arqueología, tecnología y videomapping nocturno, consolidándose como epicentro del programa.

El Pozo de Nieve, otro enclave misterioso, ofrece recorridos teatrales y guiados que desvelan su enigmático pasado. Además, las leyendas, murallas y espacios como el Parque Arqueológico del Botánico o las torres de Ieronimus y Scala Coeli, permiten descubrir una Salamanca distinta, iluminada y mágica.

Literatura, estrellas y arte urbano completan una agenda gratuita, pensada para todos los públicos. Las reservas pueden realizarse en www.salamancaymas.es/salamanca-culta-y-oculta.