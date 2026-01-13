Un Volkswagen ‘Escarabajo’ de 1957 será la pieza del mes en el Museo de Automoción

Escarabajo, Beetle, Käfer, Coccinelle o Vocho son algunos de los nombres que recibió en distintos países el Volkswagen Tipo 1. Un vehículo popular y emblemático que se ha convertido en la pieza del mes de enero en el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS)

Un vehículo que “pone en valor el papel del museo en la conservación y difusión del patrimonio automovilístico nacional e internacional, acercando al público a vehículos históricos como el expuesto este mes de enero, que simboliza la motorización popular, formando parte de la colección municipal”, aseguran desde el MHAS.

Se trata de uno de los coches más legendiarios y uno de los símbolos de la motorización popular a escala mundial. Concebido en 1934 por Ferdinand Porsche como ‘el coche del pueblo -traducción de Volks + Wagen en alemán-, este modelo se convirtió en un fenómeno sin precedentes gracias a su diseño sencillo, robusto y asequible, que permitió que millones de personas accedieran por primera vez a un automóvil. Con más de 21,5 millones de unidades fabricadas y una producción que se prolongó durante 70 años, el ‘Escarabajo’ destaca tanto por su longevidad como por su impacto social. Tras la Segunda Guerra Mundial, su fabricación se reactivó bajo control británico, que impulsó su exportación y creció de forma imparable; en 1955 se alcanzó el primer millón de unidades y, a finales de los años cincuenta, el modelo ya se exportaba a todo el mundo, consolidándose como uno de los coches más reconocibles del planeta.

El ejemplar expuesto, un Volkswagen Tipo 1/11 de 1957, cuenta con características técnicas representativas de la época: motor de 1.192 cc, una potencia de 36 CV y una velocidad máxima en torno a los 115 km/h. La prensa especializada de su tiempo lo describía como un automóvil fiable y bien construido, con frenos resistentes, buena caja de cambios y un consumo moderado, aunque con una carrocería y equipamiento que empezaban a quedarse atrás frente a modelos más modernos.

Este vehículo tiene, además, un especial valor histórico para la ciudad de Salamanca. Fue importado por una ciudadana alemana al trasladar su residencia a la ciudad y circuló con matrícula alemana hasta 1971, siendo posiblemente el primer Volkswagen ‘Escarabajo’ que recorrió las calles salmantinas. En 1990 fue adquirido por Demetrio Gómez Planche y actualmente forma parte de la colección del Ayuntamiento de Salamanca.