Walls inundará la Plaza Mayor de Salamanca con su pop-rock por el Facyl

El Festival de Artes de Castilla y León contará con una nueva actuación: la de Ginés Paredes Giménez, más conocido como 'Walls', que inundará la Plaza Mayor de Salamanca con su música el próximo viernes 29 de mayo. Así, el murciano se abre paso como el nuevo artista participante en el Facyl, gracias al cual la capital del Tormes podrá disfrutar también de artistas como el grupo de indie-rock Shinova.

Tras haber tocado en Salamanca en más de una ocasión, siendo la última durante el concierto de Dani Fernández del pasado 6 de marzo en el Multiusos Sánchez Paraíso, el joven de 25 años llenará el centro de la ciudad salmantina con su nuevo álbum, 'El día en que me olvides'. Este proyecto, que salió a la luz el pasado 16 de enero, cuenta con canciones como 'El día en que me olvides', 'Mi nena' o 'Vulnerable', pieza en la cuenta como colaborador con el citado cantante ciudadrealeño y que tiene ya más de ocho millones de reproducciones en Spotify.

Este álbum, en el que reina el pop-rock, se constituye como el tercero de su carrera musical, encontrando en ella su conocido proyecto 'LUNA 18' de 2024, que mezcla el rap con su clásico pop-rock; o 'Los Niños del Parque', un disco que integra el género indie con el que debutó en el mundo de la música en el pasado año 2022.

Antes de adentrarse en el mundo de los conciertos, las canciones y las melodías, Ginés comenzó muy temprano en el entorno del rap y el freestyle, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de las batallas de gallos, participando en la liga 'Freestyle Master Series' hasta cuando se retiró después de media década en el mundo de la improvisación.

Ahora, tal y como se observa en la adjudicación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cantará en Salamanca por un precio de 53.240 euros (44.000 euros sin los impuestos incluidos), que será abonado por la Junta de Castilla y León.