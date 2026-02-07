El '11' da la victoria a Unionistas desde los 11 metros

Tres puntos muy importantes para Unionistas en el estadio Reina Sofía. Un gol de penalti de Álvaro Gómez en el minuto 34 dio la victoria a los salmantinos ante el Ourense CF, en el regreso de Dani Llácer al feudo charro.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Marco Coronas en portería; Gorjón, Mounir, Vadik y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Chibozo en la medular; y con Aarón Piñán como enganche a Pere Marco. El plan de Mario Simón era mutar del 1-4-2-3-1 con balón al 1-5-4-1 sin balón con Álvaro Gómez como carrilero y Aarón Piñán taponando las subidas de Hugo Sanz.

El partido tardó en arrancar. De hecho, apenas pasó nada antes del gol. Álvaro Gómez corre por la derecha, Aarón le dobla y el centro del leonés impacta en la mano de un rival. Penalti. Y ahí no le tembló el pulso a Álvaro Gómez para adelantar 1-0 a Unionistas. Ese gol espoleó a Unionistas y, sobre todo, a su ‘11’. Álvaro Gómez comenzó a generar situaciones peligrosas por la derecha y su gol al descanso daba una renta corta a Unionistas.

La segunda mitad tuvo muy poco fútbol. O prácticamente nada. El Ourense tuvo el balón y Unionistas estuvo cómodo en su propio campo. Además, Carlos de la Nava entró para darle pausa al ataque salmantino y para guardar muchos balones de espaldas.

El paso de los minutos dejaba un resultado cómodo, aunque Unionistas no sufría apenas. Debutó Artola en los campases finales. Y también el Ourense tuvo la suya. Centro tenso de Hugo Sanz y remate de cabeza desviado de Martín Ochoa. Ahí estuvo la diferencia: Unionistas marcó su ocasión; el Ourense, no.