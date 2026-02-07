El '11' da la victoria a Unionistas desde los 11 metros
Los blanquinegros vencieron por 1-0 al Ourense CF en el estadio Reina Sofía con un tanto de penalti de Álvaro Gómez
Tres puntos muy importantes para Unionistas en el estadio Reina Sofía. Un gol de penalti de Álvaro Gómez en el minuto 34 dio la victoria a los salmantinos ante el Ourense CF, en el regreso de Dani Llácer al feudo charro.
El once titular de Unionistas estuvo formado por Marco Coronas en portería; Gorjón, Mounir, Vadik y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Chibozo en la medular; y con Aarón Piñán como enganche a Pere Marco. El plan de Mario Simón era mutar del 1-4-2-3-1 con balón al 1-5-4-1 sin balón con Álvaro Gómez como carrilero y Aarón Piñán taponando las subidas de Hugo Sanz.
El partido tardó en arrancar. De hecho, apenas pasó nada antes del gol. Álvaro Gómez corre por la derecha, Aarón le dobla y el centro del leonés impacta en la mano de un rival. Penalti. Y ahí no le tembló el pulso a Álvaro Gómez para adelantar 1-0 a Unionistas. Ese gol espoleó a Unionistas y, sobre todo, a su ‘11’. Álvaro Gómez comenzó a generar situaciones peligrosas por la derecha y su gol al descanso daba una renta corta a Unionistas.
La segunda mitad tuvo muy poco fútbol. O prácticamente nada. El Ourense tuvo el balón y Unionistas estuvo cómodo en su propio campo. Además, Carlos de la Nava entró para darle pausa al ataque salmantino y para guardar muchos balones de espaldas.
El paso de los minutos dejaba un resultado cómodo, aunque Unionistas no sufría apenas. Debutó Artola en los campases finales. Y también el Ourense tuvo la suya. Centro tenso de Hugo Sanz y remate de cabeza desviado de Martín Ochoa. Ahí estuvo la diferencia: Unionistas marcó su ocasión; el Ourense, no.
