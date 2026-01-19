El ’13 de la suerte’ para Unionistas

El número 13 le sienta bien a Unionistas. Los blanquinegros vencieron en Lugo por 1-3 y salen de los puestos de descenso para colocarse decimoterceros en la tabla. Los de Mario Simón rompen una mala racha de seis partidos sin ganar y se colocan con dos puntos por encima del descenso.

"La primera parte es bastante buena contra un gran rival como el Lugo. Tengo la sensación de que la primera parte es buena porque hemos controlado y nos han llegado poco. Hemos tenido ocasiones para ir al descanso con una renta mayor", expresaba con alegría Mario Simón en el post partido.

En la zona roja están el Talavera, el Arenteiro, el Cacereño, Osasuna Promesas y Guadalajara. Precisamente el Talavera será el próximo rival del conjunto charro. El choque tendrá lugar a las 18:30 horas del sábado en el estadio Reina Sofía.