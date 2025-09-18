Fin a 18 años de la Gala de Kickboxing Salmantino

Golpe al deporte charro. Después de dieciocho años, la Gala del Kickboxing Salmantino no se celebrará. “La nueva presidencia de la Federación de Kickboxing y Muay Thai de Castilla y León ha rechazado su inclusión en el calendario oficial y, además, no ha dado respuesta a nuestra solicitud para organizarla como evento no oficial”, explican desde la organización.

Durante esos dieciocho años ininterrumpidos, la Escuela de Kickboxing Élite trabajó muy duro para atraer a los mejores luchadores salmantinos, nacionales y europeos.

“Sentimos profundamente esta situación, especialmente por nuestros deportistas y por Salamanca, que pierde la oportunidad de acoger de nuevo a competidores situados entre los primeros puestos del ranking mundial”, lamentan desde la organización.