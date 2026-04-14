Casi 200 partidos de sanción para dos jugadores de Futormes

Dos jugadores de la liga de fútbol amateur de Futormes han sido sancionados con casi 200 partidos tras protagonizar una pelea postpartido que acabó con roja para los dos futbolistas el pasado sábado, 11 de abril.

El partido pertenecía a la jornada 26 de la segunda división de fútbol 11, momento en el que el árbitro expulsó a ambos jugadores tras el pitido final. Días después, y tras reunirse el Comité, han estipulado una sanción de 99 partidos a cada uno, lo que hace que se pierdan en total unos cuatro años.

Según dicta el acta de la sanción, se habría infringido el artículo número 91, donde en casos “de excepcional gravedad (recayendo los hechos en equipos, jugadores… o cualquier otro) se produzcan daños materiales o lesiones personales o atenten contra el prestigio o armonía de Futormes podrá estimar el Comité la sanción tanto disciplinaria como económica mediante estudio”.