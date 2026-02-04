Más de 50 medallas para el Club José Ángel Gómez
El club charro fue el número 1 en el Open de Palencia de kickboxing
El pasado sábado, el Club José Ángel Gómez de kickboxing firmó una actuación sobresaliente en el Open de Palencia, una competición de ámbito nacional que reunió a más de 23 clubes procedentes de distintos puntos de España. El evento se desarrolló de manera ágil y con una excelente organización, fruto del trabajo conjunto de la Federación de Castilla y León y el club palentino anfitrión.
Los deportistas del club salmantino lograron un gran resultado, alcanzando un total de 51 medallas (18 oros, 20 platas y 13 bronces). Estos datos les permitió proclamarse como número uno del ranking de la competición.
“Este éxito refleja el alto nivel deportivo, la constancia y el compromiso de los competidores. Sin duda fue una jornada que reafirma el crecimiento y la proyección del club en el panorama competitivo”, explican desde el Club José Ángel Gómez.
