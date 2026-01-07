El '6' de Silvia Domínguez, eterno en Salamanca

El pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez se ha quedado a oscuras y, durante unos segundos, el silencio ha anticipado lo que estaba a punto de suceder. Una inmensa ovación de aplausos y silbidos ha estallado en las gradas. En los paneles que han rodeado la cancha ha aparecido un “gracias”, jugando con el número 6 del dorsal de Silvia Domínguez, mientras su camiseta lucía ya sobre los asistentes.

“Recibimos a la jugadora con más puntos, títulos y temporadas. Recibimos a la mejor jugadora de la historia de Avenida”, ha proclamado la megafonía. Entre aplausos, Silvia Domínguez ha entrado al centro de la pista, visiblemente emocionada. El público ha coreado su nombre y ella ha respondido con una sonrisa agradecida, llevándose la mano al pecho.

Perfumerías Avenida – Estudiantes

Rodeada de sus títulos, la exjugadora ha cogido el micrófono y ha recordado su despedida, anunciada hace siete meses en ese mismo lugar. Ha agradecido al club, a las instituciones y a todas las personas que han hecho posible que su camiseta esté colgada hoy en lo más alto del pabellón. La emoción ha podido con ella y no ha logrado contener las lágrimas.

El momento ha ganado todavía más simbolismo cuando el club le ha entregado un ramo de flores y una imagen suya con la camiseta, detalles que han arrancado una nueva ovación y han reforzado el clima de homenaje y gratitud.

“El número 6 me ha acompañado durante toda mi trayectoria y siempre he dado todo por esta camiseta”, ha afirmado. “Este pabellón y esta pista siempre han sido mi casa; los aficionados habéis sido parte de mi familia. Nunca nadie se despide del lugar que considera su hogar y este, para mí, es mi hogar. Este reconocimiento también es para todos vosotros”.

El acto ha terminado como había comenzado: con el pabellón en pie, los aplausos retumbando en las gradas y el nombre de Silvia Domínguez coreado una y otra vez, mientras su camiseta ondea ya para siempre como parte de la historia de Avenida.