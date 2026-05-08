Sin ‘9’ ante el Tenerife

Este sábado, el estadio Reina Sofía albergará el choque entre Unionistas y el Tenerife. El envite dará inicio a las 18:30 horas. El conjunto de Álvaro Cervera llega ya ascendido a Segunda División; Unionistas se juega sus últimas opciones de poder estar en el playoff y/o en la Copa del Rey.

El técnico Mario Simón no podrá contar con ninguno de sus dos delanteros titulares. Artola se perdía el duelo por sanción y a él se le ha unido Pere Marco por lesión.

El club ha facilitado el parte médico sobre el delantero: “Sufre una rotura en recto anterior del cuádriceps derecho. Es baja segura para el encuentro del sábado”.

A estas bajas se les une las de Hugo de Bustos y Serpeta por lesión y la de Jan Encuentra por sanción.