Aarón Chapero y Adrián López, las dos caras nuevas del Balonmano Salamanca

El Balonmano Salamanca ha oficializado los dos primeros fichajes para la próxima campaña. Y de momento, los únicos que se ponen a las órdenes del argentino Martín Rechimón.

El nuevo entrenador ha reforzado los extremos con la llegada de Aarón Chapero y de Adrián López. El primero de ellos llega procedente del Balonmano Burgos, mientras que su nuevo compañero jugó la pasada campaña en el Villa de Aranda.

El conjunto charro empezó el lunes los entrenamientos y poco a poco irá cogiendo el tono competitivo para afrontar la campaña en Primera Nacional. Una vez más, la cantera es clave para sumar efectivos al primer equipo.