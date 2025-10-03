Aarón Piñán fija su fecha de ‘alta competitiva’ y se ve como delantero en el esquema de Mario Simón

Aarón Piñán tiene fijada su fecha para recibir el alta competitiva e ingresar en el grupo con todos sus compañeros. El atacante considera que puede ayudar mucho como delantero en el esquema de Mario Simón y aprovechar sus cualidades para mejorar al equipo

Ya le queda poco para volver a entrenar al completo con sus compañeros. “El día 7, que cae en martes, tengo que ir a ver al doctor y me dará el alta. Y ya empezaré con el equipo. Estos días me veo para jugar y me tienen que decir que esté más calmado. Por mí, ya estaría dando guerra”.

Cuando lo colectivo va mal, uno tiene más ganas de volver para ayudar. “Es duro ver al equipo así y más verlo desde fuera. No puedes ayudar ni aportar en el día a día. Quiero aportar lo que se pueda”.

¿Cuándo cree que volverá a jugar? “A mí el día 7 me dan el alta y estoy disponible para el míster. Él luego es el que decide y verá la forma de mis entrenamientos. Lo que quiero es empezar a tener sensaciones de competición, porque han sido dos meses lesionado”.

¿Qué le puede aportar Aarón Piñán a este Unionistas? “Al final, esa agresividad arriba. Nos falta un poco ese hambre de gol y verticalidad, que nos está costando. Ahí puedo ayudar mi granito de arena”.

¿En qué posición del campo se siente más cómodo? “En el Fuenlabrada sí estuve de extremo, pero de delantero en el Intercity me siento muy cómodo. Me veo en esa posición porque puedo picar a la espalda, romper al espacio, jugar al pie, chocar… Según un poco el dibujo y el perfil que tengas al lado, no es lo mismo tener a Jota o De la Nava al lado que a Pachón o Pere”.