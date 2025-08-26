Aarón Piñán, operado con éxito de su luxación en la articulación acromioclavicular derecha

Unionistas pierde a uno de sus baluartes para los próximos encuentros. Aarón Piñán ha sido intervenido con éxito de la luxación en la articulación acromioclavicular derecha. El leonés se lesionó al filo del descanso del derbi de Copa RFEF ante el Salamanca CF UDS en el estadio Reina Sofía el pasado 9 de agosto.

"El jugador inicia ahora el trabajo de recuperación y su regreso a los entrenamientos lo marcará la propia evolución de su lesión", explica Unionistas en el comunicado emitido.

En el seno del club lamentan la lesión y consideran que el jugador estará alrededor de mes y medio fuera de los terrenos de juego.