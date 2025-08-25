Aarón Piñán se pierde el debut liguero de Unionistas

Semana de competición para Unionistas. Los blanquinegros se medirán este sábado, a las 19:30 horas, al filial de Osasuna en el estadio Reina Sofía.

El técnico Oriol Riera no podrá contar con Aarón Piñán. El extremo leonés sufrió una sufre una luxación en la articulación acromioclavicular derecha en el derbi de Copa RFEF ante el Salamanca CF UDS (el sábado 9 de agosto) y se perderá la primera jornada, aunque se teme que tengan que ser al menos dos partidos más.

Unionistas volverá a los entrenamientos el martes y también trabajará en una única sesión diaria el miércoles, jueves y viernes antes del primer duelo liguero en Primera RFEF.