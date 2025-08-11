El derbi entre Unionistas y el Salamanca CF UDS tuvo la nota negativa de la lesión de Aarón Piñán. El minuto 43 de la primera mitad, Souley va al suelo, roba limpio el balón y Aarón, en la caída, impacta contra el césped. Rápidamente, el jugador unionista se queda tendido en el terreno de juego durante un minuto hasta que el colegiado para el encuentro.

Una vez que las asistencias médicas llegaron al lugar donde se encontraba Aarón Piñán, el jugador les deja claro que no puede seguir y se pide el cambio. El extremo leonés se marchó por fuera de la línea de cal con signos de dolor en su hombro.

El parte médico facilitado de Unionistas ha dictaminado que "el futbolista Aaron Piñan sufre una luxación en la articulación acromioclavicular derecha y se encuentra pendiente de pruebas para determinar la gravedad de la lesión y su posterior tratamiento definitivo".