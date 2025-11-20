Ababacar Dieye, el ‘dobles-dígitos’ del Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa marcha en noveno lugar del grupo AA de la Tercera FEB. El equipo charro, dirigido por Manolo Rodríguez, lleva tres triunfos en siete partidos y este sábado visita al Universidad de Deusto (20:30 horas).

La figura del equipo hasta el momento es Ababacar Dieye. El ala pívot senegalés, de 2,02 metros, ha conseguido 108 puntos y 81 rebotes en los siete partidos disputados con el equipo del alfoz salmantino. Esto se traduce en una media de 15,42 puntos y 11,57 rebotes por duelo jugado.

Y cada vez va a más. En el último choque, ante Ulacia ZKE, Dieye convirtió 20 puntos para el Atlético Carbajosa y además capturó 14 rebotes para ser el mejor del encuentro con 30 de valoración.