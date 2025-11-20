Ababacar Dieye, el ‘dobles-dígitos’ del Atlético Carbajosa
El ala pívot senegalés tiene una media de 15,42 puntos y 11,57 rebotes por duelo disputado
El Atlético Carbajosa marcha en noveno lugar del grupo AA de la Tercera FEB. El equipo charro, dirigido por Manolo Rodríguez, lleva tres triunfos en siete partidos y este sábado visita al Universidad de Deusto (20:30 horas).
La figura del equipo hasta el momento es Ababacar Dieye. El ala pívot senegalés, de 2,02 metros, ha conseguido 108 puntos y 81 rebotes en los siete partidos disputados con el equipo del alfoz salmantino. Esto se traduce en una media de 15,42 puntos y 11,57 rebotes por duelo jugado.
Y cada vez va a más. En el último choque, ante Ulacia ZKE, Dieye convirtió 20 puntos para el Atlético Carbajosa y además capturó 14 rebotes para ser el mejor del encuentro con 30 de valoración.
