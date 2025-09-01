Ababacar Dieye, fichaje estrella del CB Atlético Carbajosa para la 2025/26

El CB Atlético Carbajosa ha cerrado su plantilla para la temporada 2025/26 con la incorporación de Ababacar Dieye, ala-pívot senegalés de 28 años que aterriza en España después de brillar en su país natal. Procedente del Dakar Université Club, Dieye fue protagonista en la final de la Copa Saint Michel, donde se alzó como MVP tras firmar 19 puntos y 12 rebotes, liderando a su equipo hacia el título.

Con una mezcla de potencia física, inteligencia táctica y calidad técnica, Dieye destaca tanto en la pintura como en el perímetro, lo que le convierte en una pieza versátil para el proyecto charro. Su fichaje supone un impulso importante en la ambición del club, que afronta su participación en Tercera FEB con una plantilla reforzada y con aspiraciones de crecimiento deportivo.

En sus primeras declaraciones, el jugador se mostró ilusionado: “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero darlo todo en la pista, ayudar al equipo a competir y hacer disfrutar a la afición”.

Dieye es el séptimo refuerzo del CB Atlético Carbajosa tras los fichajes de Norman Domingos, Jordan Doss, Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, completando un bloque sólido junto a las renovaciones clave.