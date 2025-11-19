Abby Meyers coge impulso con Israel
La ‘tiradora’ encestó 21 puntos ante Bosnia y Herzegovina y 23 ante Irlanda
Abby Meyers regresa a Salamanca con la confianza muy alta. La ‘tiradora’ cuajó dos grandes actuaciones con la selección de Israel y superó los veinte puntos ante Bosnia y Herzegovina y ante Irlanda.
La escolta americana, con pasaporte israelí, consiguió 21 puntos en el primero de los partidos con su selección y encestó 23 puntos ante Irlanda.
Con Perfumerías Avenida, Meyers ha anotado 33 puntos en los seis partidos disputados en Liga Femenina; una media 5,5 puntos por encuentro jugado en competición doméstica.
