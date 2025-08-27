Abby Meyers hace sus deberes de castellano: “Avenida es un grande en Europa”

Abby Meyers se presentó en castellano en Perfumerías Avenida. La jugadora americana reconoció que habló con Karlie Samuelson y Bella Alarie antes de llegar a Salamanca.

Primeras palabras como perfumera. “Avenida es una organización comprometida y con excelencia. Cuando Anna me llamó en mayo, supe que quería aceptar”.

¿Qué conoce de Perfumerías Avenida? “Es una organización muy impresionante. Conozco a Karlie Samuelson y Bella Alarie, que fueron jugadoras de Avenida, y me dijeron que este equipo me va a ayudar a crecer. Espero devolver al equipo a lo más alto”.

El cariño de los seguidores. “Es muy especial llegar a un equipo con una comunidad fuerte. Es raro en muchos lugares de Europa y de Estados Unidos, pero estoy muy emocionada de conocer a los fans y a la gente de Salamanca”.

¿Qué le dijo Anna para convencerla? “Es obvio que Avenida es un grande en Europa. Conocía a Anna antes de estar aquí, porque era la entrenadora de la selección británica. Puedo aprender mucho aquí y eso fue importante”.

¿Volverá a ganar la Eurocup? “Tengo la experiencia que es necesaria para ganar la Eurocup, pero es un equipo nuevo. Cada día necesitamos aprender sobre cada persona. Se necesita mucho compromiso y estar muy unidas dentro y fuera de la pista”.