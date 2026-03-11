Abby Meyers lidera la victoria de Israel

Gran partido de Abby Meyers en el Israel - Bosnia Herzegovina. La jugadora de Perfumerías Avenida guió a Israel a la victoria con 19 puntos y 6 rebotes en los 32 minutos que estuvo en la pista. Las israelíes vencieron por 94-71.

También saltó a la pista Virag Kiss. La interior húngara anotó cuatro puntos, capturó ocho rebotes y repartió tres asistencias en 21 minutos de juego. Hungría ganó por 65-77 a Japón.