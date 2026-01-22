Abde Damar pide salir de Unionistas… y el futbolista mira al Zamora

El mercado de invierno en Unionistas es mucho más movido de lo que pensaban desde el club. A las salidas ya confirmadas de Gastón Valles, Iván Moreno y Álvaro Santiago se unirá, con casi total seguridad, la de Pachón en los próximos días.

Pero pueden no ser las únicas. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el extremo marroquí Abde Damar ha pedido salir del club charro y en su punto de mira está recalar en el Zamora.

Por el momento, Abde ha disputado 1.172 minutos con el conjunto charro y ha marcado dos goles, uno ante el Arenas de Getxo y otro ante el Mérida.

En la rueda de prensa de presentación de Mounir y Chibozo, el director deportivo de Unionistas confirmaba la noticia adelantada por SALAMANCA24HORAS de las negociaciones entre Unionistas y el Zamora. “Es una situación que el Zamora ha contactado con nosotros y el chico tiene contrato hasta final de temporada. Es una situación para él importante porque hablamos de varios años de contrato. Estamos en esas negociaciones y tendríamos que llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Acaba contrato en junio”, explicó Antonio Paz.