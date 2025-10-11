Abde y Hugo de Bustos llevan la fiesta al Reina Sofía

Victoria de Unionistas. Necesaria. Y merecida. Los blanquinegros se impusieron por 2-0 al Mérida en el estadio Reina Sofía y trasladaron la fiesta de la grada al verde. Abde y Hugo de Bustos fueron los goleadores en la segunda mitad y dejan por primera vez en la temporada la portería a cero.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Unai Marino en la portería; Encuentra, Prada, Gorjón y Farru en la defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Abde en la medular; y De la Nava como enganche hacia Pere Marco.

La primera ocasión fue para el Mérida. Pérdida evitable en campo propio de Unionistas y Álvaro, dentro del área, dispara alto ante Unai Marino. Fue la mejor ocasión de la primera mitad.

Unionistas tuvo tramos en los que tuvo el balón, pero sin pegada. De hecho, el único acercamiento importante fue tras una combinación entre Álvaro Gómez y Encuentra en la derecha, que cabeceó cruzado Pere Marco. Poco más en los charros. Y también en el Mérida, que adoleció de verticalidad en campo rival.

Unionistas mostró colmillo tras el descanso. El Mérida jugó con riesgo en una cesión al portero y Abde logró interceptar el pase de Adrián para que el balón tomase una comba hacia la portería y acabase siendo el 1-0.

Mario Simón entendió bien el partido con su primera ventana de cambios. Metió en el campo a Aarón Piñán de ‘9’ y a Hugo de Bustos por Pere Marco y Abde. Tardó tres minutos el canterano en hacer el 2-0. Jota lanza el contraataque, Álvaro Gómez encuentra a Hugo de Bustos en el segundo palo y el canterano mandó la pelota al fondo de las mallas.

En el tramo final, el recién llegado Gastón Vallés tuvo sus primeros minutos con Unionistas. El miércoles por la noche firmó, el jueves entró y el sábado saltó al verde para ayudar en la victoria al conjunto salmantino.