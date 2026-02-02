Abde Saidi se incorpora a la plantilla de Unionistas hasta final de temporada

Unionistas de Salamanca contará con los servicios del lateral derecho Abde Saidi hasta final de temporada tras llegar a un acuerdo de cesión con su actual club, el FC Souchaux.

El equipo salmantino lo ha anunciado este lunes a través de un comunicado, al igual que el FC Souchaux: "El lateral franco-argelino terminará la temporada 2025/2026 en la tercera división española". También ha deseado "mucha suerte" a su jugador en su nueva etapa en Unionistas.

Abde Saidi, argelino de 20 años con pasaporte francés, llega de disputar nueve encuentros con el FC Souchaux. Se formó en la cantera del As Béziers y ha pasado igualmente por las filas del Istres FC.