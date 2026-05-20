Abiertas las inscripciones para la XXVII edición del Cross de la Policía Local de Salamanca

Salamanca acogerá la XXVII edición del Cross de la Policía Local el próximo sábado, 6 de junio. Un total de 300 corredores participarán en la prueba, que al igual que años anteriores, tendrá carácter solidario. En esta ocasión los beneficios irán destinados a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca (ARSA). Además, se ha habilitado una ‘Fila 0’ para todos aquellos que deseen colaborar.

En concreto, serán 200 adultos y 100 niños los que se darán cita en la prueba, que está abierta a la participación de todos los miembros de las FCCSS, miembros de los tres ejércitos, bomberos y personal sanitario. La prueba también se abre a la participación de atletas no integrados en alguno de estos colectivos, así como a personas con cualquier tipo de discapacidad, para las que se adecuará el recorrido al grado de cada corredor, que deberán reflejarlo a la hora de realizar la inscripción.

Las pruebas arrancarán a las 10:00 horas frente a la Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida de La Aldehuela, y el recorrido, de 9 kilómetros, discurrirá por el entorno natural de La Aldehuela. Por su parte, la XVII Carrera Infantil tendrá lugar a partir de las 11:15 horas y la distancia variará según la edad de los participantes, hasta un máximo de 1,5 kilómetros. Finalizada la competición, se procederá a la entrega de premios de las diferentes pruebas en el pabellón de la Jefatura.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web www.atletismosalmantino.org/crosspolicialocalsalamanca hasta las 22:00 horas del próximo martes, 2 de junio. El coste es de cinco euros para la categoría de adultos, y en el caso de las categorías infantiles se deberá aportar un kilo de alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos de Caja Rural de Salamanca. La recogida de los dorsales se podrá realizar durante los días 3 y 4 de junio en la inmobiliaria ‘Quiero vivir aquí’ sita en la avenida de Campoamor, 3.